Дочь Шумахера посвятила выступление отцу: надела шлем, на лошади — антикрыло

Джина Мария Шумахер, дочь семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, посвятила отцу выступление на соревнованиях по верховой езде в Вероне.



Джина Мария надела на выступление шлем и костюм, стилизованные под экипировку отца времён выступлений за «Феррари», а лошадь была одета в наряд, который полностью имитировал ливрею болидов «гарцующих жеребцов» образца начала 2000-х годов, добавив в качестве элемента заднее антикрыло с надписью «лошадиная сила».



Во время выступлений Джина Мария и её товарищи даже имитировали пит-стоп — замену шин и «дозаправку» лошади.

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Михаэль Шумахер не появлялся на публике с декабря 2013 года, с тех пор как получил травму головы на горнолыжном курорте.