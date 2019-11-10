Дочь Шумахера посвятила выступление отцу: надела шлем, на лошади — антикрыло
Джина Мария Шумахер, дочь семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, посвятила отцу выступление на соревнованиях по верховой езде в Вероне.
Джина Мария надела на выступление шлем и костюм, стилизованные под экипировку отца времён выступлений за «Феррари», а лошадь была одета в наряд, который полностью имитировал ливрею болидов «гарцующих жеребцов» образца начала 2000-х годов, добавив в качестве элемента заднее антикрыло с надписью «лошадиная сила».
Во время выступлений Джина Мария и её товарищи даже имитировали пит-стоп — замену шин и «дозаправку» лошади.
Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте FieraCavalli.
Михаэль Шумахер не появлялся на публике с декабря 2013 года, с тех пор как получил травму головы на горнолыжном курорте.
- 10 ноября 2019
-
15:24
-
14:27
-
14:12
-
12:53
-
11:09
-
09:56
-
00:35
- 9 ноября 2019
-
23:36
-
23:26
-
21:51
-
20:23
-
18:53
-
17:49
-
16:42
-
16:10
-
14:35
-
13:00
-
11:53
-
10:32
-
09:45
-
00:47
-
00:05
- 8 ноября 2019
-
23:30
-
22:10
-
20:13
-
19:37
-
18:55
-
17:51
-
16:12
-
15:41
-
14:39
-
13:28
-
12:17
-
11:16
-
10:17
Партнерский контент