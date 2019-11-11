Гасли рассчитывает на первые в карьере очки на «Интерлагосе»

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии, который пройдёт в предстоящий уик-энд. По словам француза, он нацеливается впервые в карьере завоевать очки на трассе «Интерлагос».

«Это будет мой третий в карьере этап на автодроме „Интерлагос“, и пока мне не удавалось завоёвывать здесь очки. Так что это будет моей главной целью. Бразилия — своеобразная икона для Формулы-1, когда я был маленький, моим кумиром был Айртон Сенна, вообще-то, он до сих пор остаётся таковым. Так что отправляться в Бразилию всегда здорово, так как в этой стране большая культуры Формулы-1. Что касается самой трассы, то она хорошая, даже невзирая на то, что круг короткий. Там есть много техничных поворотов. В целом уик-энд может получиться сумасшедшим, потому что погода способна превратить этап во что-то непредсказуемое», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».