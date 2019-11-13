Леклер: скорость «Феррари» не настолько плоха, как кажется

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступления команды в последних гонках. После летнего перерыва Леклер и его напарник Себастьян Феттель завоевали шесть поулов на двоих, однако выиграли при этом лишь три гонки.

На Гран-при США квалификацию, а затем и гонку выиграл Валттери Боттас («Мерседес»), а Леклер, выступавший со старым мотором и занявший четвёртое место, отстал от него почти на минуту.

«Я выступил не лучшим образом. У меня были возможности прибавить в той гонке.

Вообще, нам несколько раз не везло. Мы могли выиграть гонку в Сочи, но с поломкой на машине Себа ничего нельзя было поделать.

Мы упустили несколько возможностей. Но не думаю, что наша скорость настолько плоха, как кажется», — цитирует Леклера GPToday.