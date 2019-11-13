Леклер: скорость «Феррари» не настолько плоха, как кажется
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступления команды в последних гонках. После летнего перерыва Леклер и его напарник Себастьян Феттель завоевали шесть поулов на двоих, однако выиграли при этом лишь три гонки.
На Гран-при США квалификацию, а затем и гонку выиграл Валттери Боттас («Мерседес»), а Леклер, выступавший со старым мотором и занявший четвёртое место, отстал от него почти на минуту.
«Я выступил не лучшим образом. У меня были возможности прибавить в той гонке.
Вообще, нам несколько раз не везло. Мы могли выиграть гонку в Сочи, но с поломкой на машине Себа ничего нельзя было поделать.
Мы упустили несколько возможностей. Но не думаю, что наша скорость настолько плоха, как кажется», — цитирует Леклера GPToday.
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