Уильямс связала нехватку деталей для болидов с невезением

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс прокомментировала ситуацию с нехваткой деталей болидов, из-за чего в команде на Гран-при России сняли с гонки Роберта Кубицу.



«Нам очень не повезло, но, учитывая то, как складывается для нас этот сезон, в этом нет ничего удивительного. Большая часть поломок передних крыльев была вызвана причинами, которые от нас не зависели, — в наших пилотов врезались соперники. В итоге команда оказалась под давлением, особенно отделы, которые занимаются новыми деталями.



Любая команда на нашем месте снимала бы болиды с гонок. Не думаю, что многие команды могут позволить себе привозить по пять передних крыльев на этап. И что в таком случае делать, если два или три из них ломаются на первом круге? Притом что через неделю нас ждёт ещё один уик-энд. Дело не в том, что мы не можем подготовить болид к участию в гонке. Это не так. Нам просто не везло, потому что во время парных гонок произошло много инцидентов, в которых мы не виноваты», — приводит слова Клэр Уильямс RaceFans.