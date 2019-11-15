Формула-1. Гран-при Бразилии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 15 ноября, на стационарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоятся пятничные тренировки 20-го этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Первая сессия свободной практики стартует в 17:00 мск, вторая начнётся в 21:00.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 13-е место.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бразилии Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бразилии Формулы-1