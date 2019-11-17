Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 17 ноября, на стационарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоится гонка двадцатого этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бразилии.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, уже гарантировавший себе чемпионское звание. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает тринадцатое место.



Начало гонки запланировано на 20:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Бразилии. Онлайн-трансляция гонки