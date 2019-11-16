Ферстаппен: мне всё равно, будет ли дождь. Мы конкурентоспособные в любую погоду

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бразилии, а также признался, что не обращает внимания на прогноз погоды. По словам голландца, его болид будет конкурентоспособным в любую погоду.

«Это был немного хаотичный день, потому как погодные условия менялись и время на круге не могло быть показательным. Так как температура трассы постоянно менялась и значительно отличалась от той, что будет завтра или в воскресенье. Хорошо, что машина сразу же показала нормальную работу, хотя всегда есть в чём прибавлять. Как бы то ни было, у нас хорошая основа для работы в субботу. Топ-команды очень близки друг к другу, посмотрим, как все завтра отреагируют на погоду. Что касается меня, то мне всё равно, какие условия будут. Пойдёт ли дождь, или работать придётся в сухих условиях. Мы конкурентоспособные в любую погоду», — приводит слова голландца пресс-служба «Ред Булл».