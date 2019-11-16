Эддолс: потеряли все данные и связь с машиной Квята

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бразилии для своей команды.
«Мы приехали в Бразилию с весьма насыщенным планом испытаний на первую тренировку, но из-за ливня утром пришлось отменить тесты, ведь очень трудно что-то испытывать в дождь, особенно в этот момент сезона и особенно в плане аэродинамики.
Мы вернули машины к „сухим“ настройкам перед второй тренировкой. Нужно было серьёзно поработать над тем, что мы не успели сделать в первой практике. При низких температурах было непросто заставить шины работать в хорошем рабочем окне. Мы выглядели конкурентоспособными на жёстких шинах, но не такими сильными на мягких — над этим надо поработать, особенно с прицелом на субботу. Однако прогноз погоды обещает, что она станет лучше, а температура будет выше, так что сегодняшний опыт необязательно окажется релевантным.
На длинных сериях темп обеих машин был достойным, но, к сожалению, возникла проблема с силовой установкой Пьера, из-за этого его длинная серия сократилась. Затем, ближе к концу сессии, возникла какая-то проблема с болидом Даниила, который полностью выключился — похоже, именно это вызвало его разворот. Мы потеряли все данные и связь с машиной, так что теперь нужно изучать причину. У нас впереди немало работы — в том числе и у наших механиков», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».
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