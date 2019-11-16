Хорнер предположил, почему Гасли провалился в «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о воспитаннике австрийской программы, пилоте «Торо Россо» Пьере Гасли, который начинал сезон в старшей команде, но после был переведён в Фаэнцу.

«Думаю, что Пьеру было сложно начинать сезон, после того, как на предсезонных тестах он дважды разбил болид. Это, определённо, повлияло на его уверенность. К тому же, быть напарником Макса Ферстаппена действительно тяжёлая работа. Первая половина сезона выдалась сложной для Пьера.

Мы чувствовали это, чувствовали, что давление возрастает и СМИ на него давят, так что перевод в «Торо Россо» был правильным шагом. Мы вернули его в обстановку, где на него не оказывалось такого давления. С того момента он снова пилотирует исключительно хорошо. Вы можете видеть, как он прибавляет в уверенности. Он провёл несколько сильных гонок и его темп становится всё лучше. Он выглядит счастливым в «Торо Россо» и видеть это здорово", — приводит слова Хорнера пресс-служба ФИА.