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Аварию Кубицы невольно спровоцировал Магнуссен

Аварию Кубицы невольно спровоцировал Магнуссен
Авто / Формула-1 0

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал свою аварию в начале второй тренировки Гран-при Бразилии Формулы-1 и признался, что поначалу не понял, из-за чего произошёл инцидент.

«Я был на своём первом круге по „Интерлагосу“ и потерял машину опасным образом между вторым и третьим поворотами. Сначала я не понял инцидента. Однако когда я всё изучил, то понял, что за несколько секунд передо мной с трассы вылетел „Хаас“ (Кевина Магнуссена. — Прим. „Чемпионата“), из-за чего на трассе оказалось довольно много воды. Это был мой первый круг на шинах „хард“, так что с учётом всех этих факторов я оказался в стене. Не повезло, но таков автоспорт — иногда он может быть разочаровывающим», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Уильямса».

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