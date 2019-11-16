Аварию Кубицы невольно спровоцировал Магнуссен
Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал свою аварию в начале второй тренировки Гран-при Бразилии Формулы-1 и признался, что поначалу не понял, из-за чего произошёл инцидент.
«Я был на своём первом круге по „Интерлагосу“ и потерял машину опасным образом между вторым и третьим поворотами. Сначала я не понял инцидента. Однако когда я всё изучил, то понял, что за несколько секунд передо мной с трассы вылетел „Хаас“ (Кевина Магнуссена. — Прим. „Чемпионата“), из-за чего на трассе оказалось довольно много воды. Это был мой первый круг на шинах „хард“, так что с учётом всех этих факторов я оказался в стене. Не повезло, но таков автоспорт — иногда он может быть разочаровывающим», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Уильямса».
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