Феттель намерен продолжать карьеру и после внедрения нового регламента
Пилот «Феррари», четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель признался, что, невзирая на отсутствие контракта на 2021 год, он намерен продолжать карьеру и после внедрения нового регламента.
«На данный момент я не знаю, что я буду делать после следующего сезона, так как у меня нет контракта на 2021 год. Но я ожидаю, что продолжу карьеру и в 2021 и после этой даты. Что касается правил, то я по-прежнему не большой их фанат. В частности, не считаю, что Формула-1 должна использовать такие искусственные меры как DRS», — приводит слова немца Grandprix247.
Напомним, нынешний сезон один из худших в сезоне Феттеля за последние годы. В ходе чемпионата в СМИ не раз появлялись слухи, что Себастьян готов покинуть Формулу-1 в конце 2019 года.
- 16 ноября 2019
-
17:54
-
17:03
-
15:44
-
14:35
-
14:00
-
13:30
-
12:56
-
11:50
-
10:48
-
09:00
-
08:40
-
07:14
-
01:16
-
01:02
-
00:55
-
00:43
-
00:35
-
00:30
-
00:27
-
00:22
- 15 ноября 2019
-
23:25
-
23:19
-
22:33
-
21:38
-
20:42
-
19:24
-
19:08
-
18:36
-
16:09
-
15:03
-
15:01
-
14:16
-
13:42
-
12:49
-
11:55
Партнерский контент