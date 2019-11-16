Феттель намерен продолжать карьеру и после внедрения нового регламента

Пилот «Феррари», четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель признался, что, невзирая на отсутствие контракта на 2021 год, он намерен продолжать карьеру и после внедрения нового регламента.

«На данный момент я не знаю, что я буду делать после следующего сезона, так как у меня нет контракта на 2021 год. Но я ожидаю, что продолжу карьеру и в 2021 и после этой даты. Что касается правил, то я по-прежнему не большой их фанат. В частности, не считаю, что Формула-1 должна использовать такие искусственные меры как DRS», — приводит слова немца Grandprix247.

Напомним, нынешний сезон один из худших в сезоне Феттеля за последние годы. В ходе чемпионата в СМИ не раз появлялись слухи, что Себастьян готов покинуть Формулу-1 в конце 2019 года.