Квят пожаловался на ухудшение поведения машины
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги неудачной для себя квалификации Гран-при Бразилии. Россиянину не удалось пробиться во второй сегмент, в результате чего ему придётся стартовать лишь с шестнадцатого места.
«Я пилотировал не очень хорошо, после третьей тренировки поведение машины изменилось в худшую сторону, и причины этого пока неизвестны. Я совершил пару ошибок и мне не хватало скорости на прямых. Ошибка там и тут, всего по чуть-чуть, и в итоге мне не удалось преодолеть первый сегмент. Я слишком атаковал, потерял ритм, и всё это приобрело эффект снежного кома», — приводит слова россиянина официальный сайт Формулы-1.
Напомним, напарник Квята Пьер Гасли по итогам сессии показал седьмое время.
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