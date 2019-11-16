Квят пожаловался на ухудшение поведения машины

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги неудачной для себя квалификации Гран-при Бразилии. Россиянину не удалось пробиться во второй сегмент, в результате чего ему придётся стартовать лишь с шестнадцатого места.

«Я пилотировал не очень хорошо, после третьей тренировки поведение машины изменилось в худшую сторону, и причины этого пока неизвестны. Я совершил пару ошибок и мне не хватало скорости на прямых. Ошибка там и тут, всего по чуть-чуть, и в итоге мне не удалось преодолеть первый сегмент. Я слишком атаковал, потерял ритм, и всё это приобрело эффект снежного кома», — приводит слова россиянина официальный сайт Формулы-1.

Напомним, напарник Квята Пьер Гасли по итогам сессии показал седьмое время.