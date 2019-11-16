Хэмилтон посетовал на проигрыш на прямых и порадовался, что опередил Леклера

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Бразилии и не исключил, что благодаря гарантированному чемпионскому титулу будет действовать в гонке более агрессивно.
«Не скажу, что квалификации часто получаются лёгкими, но сегодня сессия точно была сложной. Третья практика получилась для нас сильной, но в квалификации у конкурентов был отличный темп. Мы проигрывали Ферстаппену на прямых. Большую часть времени теряли именно там. Я продолжал постепенно отыгрывать отставание, и последний круг был так хорош, как это возможно. Ощущения от машины были очень хорошими, но нам просто не хватало темпа на прямых. Но я рад, что разделил две „Феррари“.
Весь год мой подход был одинаковым, но, возможно, мы можем попробовать действовать завтра чуть более агрессивно и повеселиться с этими ребятами. Я не вижу особых причин вносить изменения в подход — очевидно, что именно он позволил мне оказаться там, где я сейчас», — приводит слова Хэмилтона GPToday.
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