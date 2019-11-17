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Леклер завоевал наибольшее количество поулов в сезоне-2019

Леклер завоевал наибольшее количество поулов в сезоне-2019
Авто / Формула-1 0

16 ноября в Сан-Паулу, на автодроме «Интерлагос» завершилась квалификация Гран-при Бразилии. В её преддверии наибольшее количество поулов в сезоне было на счету пилота «Феррари» Шарль Леклер — семь. Второе место по этому показателю удерживал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас — пять побед в квалификациях. Таким образом, за два этапа до финиша у Боттаса был шанс лишь сравняться с монегаском.

Но победа в квалификации Гран-при Бразилии досталась пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. В результате, Боттас потерял даже теоретические шансы на семь поулов в сезоне-2019. Благодаря этому Леклер уже сейчас стал обладателем наибольшего количества поулов в уходящем чемпионате.

Обладатели поулов в сезоне-2019 перед последней квалификацией года

Шарль Леклер — 7
Валттери Боттас — 5
Льюис Хэмилтон — 4
Макс Ферстаппен — 2
Себастьян Феттель — 2

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