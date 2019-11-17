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Шварцман из-за аварии на старте сошёл с Гран-при Макао Формулы-3

Шварцман из-за аварии на старте сошёл с Гран-при Макао Формулы-3
Авто / Младшие серии 0

Сегодня, 17 ноября, проходит ежегодная традиционная гонка среди самых талантливых молодых пилотов — Гран-при Макао Формулы-3. В ней принимал участие и российский пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» действующий чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман. Однако уже старт гонки получился для него скомканным. Датский пилот Кристиан Лундгор сломал крыло на болиде Роберта. В результате у Шварцмана случился прокол и он вынужден был сойти с дистанции.

Фото Роберта Шварцмана с гонки Гран-при Макао можно посмотреть на официальной странице Формулы-3 в «Твиттере».

Напомним, в квалификационной гонке Шварцман показал второй результат, уступив лишь пилоту молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випсу.

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