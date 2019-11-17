Ферстаппен: обгон Хэмилтона был рискованным, но я рад, что всё получилось
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги гонки Гран-при Бразилии, в которой он одержал победу.
«Хэмилтон рано заехал в боксы, так что для нас было очень важно провести наши пит-стопы на максимально высоком уровне. Это невероятно. Было очень весело, а победа в гонке — это просто замечательно.
Обгон Хэмилтона? На круге выезда из боксов я старался гнать по полной, и мне удалось войти в зону DRS. Мы знали, что у нас отличная максимальная скорость в этот уик-энд. Это было рискованно, но я рад, что всё получилось», — приводит слова Ферстаппена BBC.
Компанию Ферстаппену на подиуме составили Пьер Гасли и Льюис Хэмилтон, однако Льюиса оштрафовали после финиша гонки, и третье место досталось Карлосу Сайнсу.
- 18 ноября 2019
-
00:28
-
00:15
-
00:09
-
00:08
- 17 ноября 2019
-
23:45
-
23:28
-
23:23
-
23:12
-
22:57
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:28
-
22:17
-
21:51
-
19:57
-
18:22
-
18:00
-
16:58
-
16:51
-
16:43
-
15:50
-
15:00
-
14:59
-
13:33
-
13:15
-
11:27
-
10:59
-
09:34
-
01:02
-
00:58
-
00:29
-
00:24
Партнерский контент