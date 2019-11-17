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Ферстаппен: обгон Хэмилтона был рискованным, но я рад, что всё получилось

Ферстаппен: обгон Хэмилтона был рискованным, но я рад, что всё получилось
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги гонки Гран-при Бразилии, в которой он одержал победу.

«Хэмилтон рано заехал в боксы, так что для нас было очень важно провести наши пит-стопы на максимально высоком уровне. Это невероятно. Было очень весело, а победа в гонке — это просто замечательно.

Обгон Хэмилтона? На круге выезда из боксов я старался гнать по полной, и мне удалось войти в зону DRS. Мы знали, что у нас отличная максимальная скорость в этот уик-энд. Это было рискованно, но я рад, что всё получилось», — приводит слова Ферстаппена BBC.

Компанию Ферстаппену на подиуме составили Пьер Гасли и Льюис Хэмилтон, однако Льюиса оштрафовали после финиша гонки, и третье место досталось Карлосу Сайнсу.

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