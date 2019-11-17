Ферстаппен: обгон Хэмилтона был рискованным, но я рад, что всё получилось

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги гонки Гран-при Бразилии, в которой он одержал победу.



«Хэмилтон рано заехал в боксы, так что для нас было очень важно провести наши пит-стопы на максимально высоком уровне. Это невероятно. Было очень весело, а победа в гонке — это просто замечательно.



Обгон Хэмилтона? На круге выезда из боксов я старался гнать по полной, и мне удалось войти в зону DRS. Мы знали, что у нас отличная максимальная скорость в этот уик-энд. Это было рискованно, но я рад, что всё получилось», — приводит слова Ферстаппена BBC.



Компанию Ферстаппену на подиуме составили Пьер Гасли и Льюис Хэмилтон, однако Льюиса оштрафовали после финиша гонки, и третье место досталось Карлосу Сайнсу.