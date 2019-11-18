«Феррари» вызвала Леклера и Феттеля на базу после их столкновения в Бразилии

Себастьян Феттель и Шарль Леклер, столкнувшиеся на последних кругах Гран-при Бразилии, вынуждены будут объяснить свои действия сотрудникам «Феррари» на базе в Маранелло, сообщает RaceFans.
Феттель и Леклер столкнулись на 66-м круге гонки в Сан-Паулу, после того как монегаск обошёл немца в борьбе за четвёртое место. Себастьян попытался вернуть позицию, но не рассчитал манёвра, и перед четвёртым поворотом произошло столкновение.
«Феррари» уже вызывала гонщиков на базу после Гран-при России, где Феттель проигнорировал неоднократные призывы пропустить Леклера в начале гонки. Впоследствии немец признал, что поступил неправильно.
За один этап до окончания сезона Леклер занимает четвёртое место в личном зачёте, уступая 11 очков Максу Ферстаппену («Ред Булл»), а Феттель уже потерял шансы на третье место по итогам чемпионата.
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