Марко назвал фантастическим выступление Гасли в Бразилии
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление Пьера Гасли на Гран-при Бразилии, где тот стартовал шестым, а финишировал вторым, уступив лишь Максу Ферстаппену. Гасли впервые в карьере поднялся на подиум.
«Пьер продемонстрировал свой класс. Мы знали, что он талантливый гонщик, и он это доказал. Никто не ожидал такого выступления. Это фантастический результат», — приводит слова Гасли GrandPX.news.
Российский гонщик Даниил Квят, напарник Гасли по «Торо Россо», стартовал 16-м и финишировал 10-м.
За один этап до окончания сезона Гасли, на счету которого 95 очков, занимает шестое место в личном зачёте, опережая испанца Карлоса Сайнса («Макларен») по дополнительным показателям.
Ермилин: Квят прошёл гонку практически в темпе Гасли
- 18 ноября 2019
-
15:38
-
15:00
-
14:45
-
13:50
-
13:08
-
12:21
-
12:06
-
11:06
-
11:00
-
10:04
-
09:04
-
02:28
-
02:26
-
02:05
-
01:54
-
01:34
-
01:26
-
01:19
-
01:13
-
01:08
-
01:05
-
00:42
-
00:38
-
00:37
-
00:28
-
00:15
-
00:09
-
00:08
- 17 ноября 2019
-
23:45
-
23:28
-
23:23
-
23:12
-
22:57
-
22:53
-
22:47
Партнерский контент