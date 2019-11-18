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Марко назвал фантастическим выступление Гасли в Бразилии

Марко назвал фантастическим выступление Гасли в Бразилии
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление Пьера Гасли на Гран-при Бразилии, где тот стартовал шестым, а финишировал вторым, уступив лишь Максу Ферстаппену. Гасли впервые в карьере поднялся на подиум.

«Пьер продемонстрировал свой класс. Мы знали, что он талантливый гонщик, и он это доказал. Никто не ожидал такого выступления. Это фантастический результат», — приводит слова Гасли GrandPX.news.

Российский гонщик Даниил Квят, напарник Гасли по «Торо Россо», стартовал 16-м и финишировал 10-м.

За один этап до окончания сезона Гасли, на счету которого 95 очков, занимает шестое место в личном зачёте, опережая испанца Карлоса Сайнса («Макларен») по дополнительным показателям.

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