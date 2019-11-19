Источник: «Ред Булл» и «Хонда» приблизились к подписанию нового контракта

«Ред Булл» и «Хонда» близки к заключению нового соглашения на поставку моторов, которое вступит в силу в 2021 году, сообщает GrandPX.news. Действующий контракт команды с мотористами рассчитан до сезона-2020 включительно.
По словам Тойохару Танабэ, технического директора «Хонды» в Формуле-1, результаты Гран-при Бразилии повысили шансы на то, что японская компания останется в чемпионате и при новом регламенте, который вступит в силу в 2021 году. В гонке в Сан-Паулу на первых двух позициях финишировали гонщики, пилотирующие машины, оснащённые моторами «Хонды», а именно Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Пьер Гасли («Торо Россо»).
Также сообщается, что гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сразу после окончания гонки на «Интерлагосе» улетел на переговоры в Японию.
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