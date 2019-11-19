Ферстаппен считает, что Алонсо всё ещё по силам выиграть титул в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о двукратном чемпионе мира Формулы-1, ветеране автоспорта Фернандо Алонсо. По его словам, если бы испанец получил конкурентоспособный болид в Ф-1, то он по-прежнему был одним из главных претендентов на титул.
«На мой взгляд, Фернандо — один из лучших пилотов. Жаль, что мне никогда не удавалось с ним соперничать на трассе по-настоящему, ведь в последнее время у него не было конкурентоспособной машины. Но я думаю, что если бы Фернандо принимал участие в чемпионате в составе одной из топ-команд, то он входил бы в число главных претендентов на титул», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.
Фернандо Алонсо ушёл из Формулы-1 после завершения сезона-2018, но не исключает возвращения в серию. В 2020 году он примет участие в ралли «Дакар».
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