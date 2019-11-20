Култхард предположил, что «Феррари» удастся помирить Леклера и Феттеля

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард высказал предположение, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сумеет не допустить конфликта внутри команды на фоне столкновения Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля на Гран-при Бразилии. Леклер и Феттель не стали прямо обвинять друг друга в аварии, однако не признали своей вины.

«Думаю, у Маттиа сильный характер. Он уже достаточно давно работает в «Феррари», чтобы сесть с гонщиками и заявить им: послушайте, парни, это неприемлемо.

Сложная ситуация, но факты есть факты. Их нельзя отрицать. В противном случае отношениям наступает конец.

Думаю, они пожмут друг другу руки, хотя приходится иметь дело с двумя разными людьми, которые находятся на разных жизненных этапах, не говоря уже об их карьерах», — цитирует Култхарда GPblog.

22-летний Леклер проводит первый сезон в составе «Феррари». 32-летний Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, выступает за команду из Маранелло с 2015 года.