Култхард предположил, что «Феррари» удастся помирить Леклера и Феттеля

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард высказал предположение, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сумеет не допустить конфликта внутри команды на фоне столкновения Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля на Гран-при Бразилии. Леклер и Феттель не стали прямо обвинять друг друга в аварии, однако не признали своей вины.
«Думаю, у Маттиа сильный характер. Он уже достаточно давно работает в «Феррари», чтобы сесть с гонщиками и заявить им: послушайте, парни, это неприемлемо.
Сложная ситуация, но факты есть факты. Их нельзя отрицать. В противном случае отношениям наступает конец.
Думаю, они пожмут друг другу руки, хотя приходится иметь дело с двумя разными людьми, которые находятся на разных жизненных этапах, не говоря уже об их карьерах», — цитирует Култхарда GPblog.
22-летний Леклер проводит первый сезон в составе «Феррари». 32-летний Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, выступает за команду из Маранелло с 2015 года.
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