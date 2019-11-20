Инженеры «Уильямса» помогли создать самый быстрый трактор в мире

Инжиниринговое подразделение «Уильямса» Williams Advanced Engineering поучаствовало в занимательном проекте. Британцы взялись за модернизирование трактора JCB Fastrac, чтобы создать самое быстрое в мире транспортное средство подобного рода, сообщает официальный сайт британской команды.
С целью улучшения аэродинамических качеств трактора инженеры провели 65 моделирований. Также изменения коснулись днища автомобиля и его кабины. В результате кропотливой работы лобовое сопротивление было снижено на 25%.
После такого обновления за руль трактора сел гонщик и телеведущий Гай Мартин, сумевший разогнать такую непростую технику до 247,4 км/ч, что является рекордом. В конечном счёте результат был выведен по средней скорости за два заезда и составил 217,5 км/ч. Однако это не помешало занести модернизированный JCB Fastrac в Книгу рекордов Гиннесса на правах самого быстрого трактора в мире.
Видео рекордного заезда можно увидеть на официальном канале Рекордов Гиннесса в YouTube.
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