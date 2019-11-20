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Ожье объяснил уход из «Ситроена» и обвинил команду в неуважении к другим пилотам

Ожье объяснил уход из «Ситроена» и обвинил команду в неуважении к другим пилотам
Авто / Ралли 0

Сегодня, 20 ноября, шестикратный чемпион мира Себастьен Ожье официально попрощался с командой «Ситроен». Заводская команда тут же покинула чемпионат мира по ралли, обвинив в этом французского пилота и подчеркнув, что заменить его некем. Ожье выразил недовольство такой формулировкой и рассказал, что заставило его покинуть команду.

«Наверное, коммуникация никогда не была сильной стороной „Ситроена“. Мне кажется, заявления, что доступных пилотов сейчас нет, — проявление неуважения к моим коллегам.

Что касается причин ухода, то главная из них — слабый темп развития машины и малый прогресс в скорости. Мы уступали в скорости соперникам. Любой, кто садился за руль «Ситроена», ощущал то же самое. Вместе с тем, подписывая контракт, понимал, какие трудности меня ожидают. Это не пугало, и я не жалею, что попробовал, даже невзирая на то что попытка оказалась провальной", — приводит слова Ожье Autosport.

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