Ожье объяснил уход из «Ситроена» и обвинил команду в неуважении к другим пилотам

Сегодня, 20 ноября, шестикратный чемпион мира Себастьен Ожье официально попрощался с командой «Ситроен». Заводская команда тут же покинула чемпионат мира по ралли, обвинив в этом французского пилота и подчеркнув, что заменить его некем. Ожье выразил недовольство такой формулировкой и рассказал, что заставило его покинуть команду.

«Наверное, коммуникация никогда не была сильной стороной „Ситроена“. Мне кажется, заявления, что доступных пилотов сейчас нет, — проявление неуважения к моим коллегам.

Что касается причин ухода, то главная из них — слабый темп развития машины и малый прогресс в скорости. Мы уступали в скорости соперникам. Любой, кто садился за руль «Ситроена», ощущал то же самое. Вместе с тем, подписывая контракт, понимал, какие трудности меня ожидают. Это не пугало, и я не жалею, что попробовал, даже невзирая на то что попытка оказалась провальной", — приводит слова Ожье Autosport.