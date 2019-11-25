Вернь: Гасли лучше Квята, и «Торо Россо» больше поддерживает Пьера

Экс-пилот Формулы-1, двукратный чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь поделился мыслями о нынешнем положении гонщика «Торо Россо» Пьера Гасли. По его словам, молодой француз превосходит напарника по команде Даниила Квята.

«Благодаря «Ред Булл» Пьер имеет возможность выступать в Формуле-1 и продолжает карьеру с «Торо Россо». Да, это не «Ред Булл», но в «Торо Россо» он сможет набирать очки и будет замечен другими командами. Тем более теперь он находится в положении, когда он может расти и прогрессировать даже больше.

У «Торо Россо» много ресурсов и отличная база в Фаэнце, так что, думаю, Гасли будет расти ещё больше. Сейчас вполне очевидно, что он лучше напарника по команде Даниила Квята. И, судя по тому, что вижу я, «Торо Россо» больше поддерживает Пьера, чем россиянина», — приводит слова Верня французская редакция Motorsport.