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В «Хонде» планируют сократить расходы в Формуле-1

В «Хонде» планируют сократить расходы в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Масаши Ямамото признался, что вопросы расходования средств в Формуле-1 достаточно болезненны для компании и после внедрения нового регламента планируется их сокращение.

«Нам необходимо начать просчитывать затраты с учётом нового регламента. Это достаточно сложно для всех производителей, потому как всё меняется из-за электрификации. Так что мы напишем смету и проведём внутренние дискуссии по этим вопросам.

Является ли проблематика финансов самым большим фактором в вопросе того, продолжим ли мы участие в Формуле-1? Да, вопрос денег — самый сложный, но победы для нас в приоритете. Как только мы примем решение, мы будем концентрироваться на победах. Наш результаты в 2019 году — позитивный фактор, но необходимо найти баланс в расходовании средств. Постараемся сократить затраты, сохранив нынешнее положение вещей», — приводит слова Ямамото Autosport.

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