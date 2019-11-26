Грожан включил Хэмилтона в топ-5 гонщиков всех времён
Гонщик «Хааса» Ромен Грожан оценил достижения Льюиса Хэмилтона, шестикратного чемпиона Формулы-1, выступающего за «Мерседес». По мнению Грожана, 34-летний Хэмилтон, начавший карьеру в Ф-1 в 2007 году, стоит в одном ряду с такими звёздами прошлых лет, как Хуан Мануэль Фанхио, Михаэль Шумахер, Айртон Сенна и Джим Кларк.
«Считаю, Льюис, так же как и «Мерседес», прекрасно справляется со своей работой. Нельзя стать чемпионом мира, не имея хорошей машины. Необходимо сочетание факторов.
Оценивать гонщиков непросто. Их так много: Фанхио, Шумахер, Сенна, Льюис, Кларк… Сложно сказать. Но Льюис в первой пятёрке», — приводит слова Грожана RaceFans.
Соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитано до сезона-2020 включительно.
Хэмилтон рассказал, при каких условиях уйдёт из Ф-1
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