«Хонда» официально подтвердила участие в Формуле-1 в сезоне-2021

В «Хонде» подтвердили, что останутся в Формуле-1 ещё как минимум на один сезон. Изначально соглашение японской компании с «Ред Булл» было рассчитано до сезона-2020 включительно.

Таким образом, «Ред Булл» и «Торо Россо» будут использовать силовые установки «Хонды» как минимум до 2021 года включительно. При этом в японской компании пока не стали подтверждать долгосрочное сотрудничество с «Ред Булл». Ранее в руководстве «Хонды» рассказали, что сперва для этого необходимо понять, какими окажутся расходы в условиях нового регламента, который вступит в силу в 2021 году.

«Хонда» пришла в Ф-1 в качестве поставщика моторов в 2015 году. После трёх лет неудач с «Маклареном» японскими двигателями заинтересовались в «Ред Булл», где зрело недовольство моторами «Рено». «Торо Россо» перешёл на моторы «Хонды» в 2018 году, а «Ред Булл» — в 2019-м.