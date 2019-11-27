«Тойота» официально объявила о контракте с Ожье

В «Тойоте» назвали гонщиков, которые будут выступать за заводскую команду японского производителя в чемпионате мира по ралли в сезоне-2020. Призовыми пилотами станут шестикратный чемпион мира Себастьен Ожье, Элфин Эванс и Калле Рованперя, сообщает пресс-служба коллектива.
Таким образом, заводская команда «Тойоты» в WRC полностью сменила состав. В 2019 году за коллектив выступали Отт Тянак, ставший чемпионом мира и ушедший в «Хёндэ», Яри-Матти Латвала и Крис Мик, которые пока остаются без контракта на следующий сезон.
Ожье провёл сезон-2019 в составе «Ситроена» и занял третье место в личном зачёте, после того как не отдал соперникам ни одного титула в период с 2013 по 2018 год, выступая за заводскую команду «Фольксвагена», а потом за «М-Спорт». Французу пришлось искать новую команду, после того как «Ситроен» объявил об уходе из WRC.
Сезон-2020 откроет Ралли Монте-Карло, которое пройдёт с 23 по 26 января.
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