Леклер: думаю, команда разрешит нам с Феттелем бороться на трассе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, к каким выводам пришла команда по итогам обсуждения инцидента на Гран-при Бразилии.
«Мы всё изучили, и я внимательно рассмотрел все обстоятельства, чтобы понять, как действовать в следующий раз. Нам не повезло. Контакт был слабым, но имел серьёзные последствия. Думаю, что нам обоим нужно стать менее агрессивными по отношении друг к другу, чтобы не допустить повторения инцидентов. Это было большой неудачей как для команды, так и для болельщиков.
Думаю, что команда разрешит нам бороться на трассе. Мы оба конкурентоспособны, хотим побеждать. Но нам нужно идти на компромисс, потому что мы выступаем в одной команде. Себастьяну не следовало смещаться влево. Я мог бы лучше справиться, когда уклонялся от него. Мы оба виноваты в инциденте», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport Week.
- 28 ноября 2019
-
21:55
-
20:46
-
19:55
-
19:16
-
17:53
-
16:41
-
16:25
-
15:06
-
14:23
-
14:02
-
13:43
-
13:31
-
13:02
-
12:57
-
12:35
-
11:57
-
11:50
-
11:35
-
10:29
-
10:23
-
10:13
-
09:00
-
00:51
- 27 ноября 2019
-
23:03
-
21:58
-
21:06
-
19:51
-
18:57
-
18:04
-
17:34
-
16:08
-
15:19
-
14:34
-
13:41
-
12:08