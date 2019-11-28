Леклер: думаю, команда разрешит нам с Феттелем бороться на трассе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, к каким выводам пришла команда по итогам обсуждения инцидента на Гран-при Бразилии.



«Мы всё изучили, и я внимательно рассмотрел все обстоятельства, чтобы понять, как действовать в следующий раз. Нам не повезло. Контакт был слабым, но имел серьёзные последствия. Думаю, что нам обоим нужно стать менее агрессивными по отношении друг к другу, чтобы не допустить повторения инцидентов. Это было большой неудачей как для команды, так и для болельщиков.



Думаю, что команда разрешит нам бороться на трассе. Мы оба конкурентоспособны, хотим побеждать. Но нам нужно идти на компромисс, потому что мы выступаем в одной команде. Себастьяну не следовало смещаться влево. Я мог бы лучше справиться, когда уклонялся от него. Мы оба виноваты в инциденте», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport Week.