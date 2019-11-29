Сироткин может выступить на Гран-при Абу-Даби вместо приболевшего Расселла

В «Уильямсе» пытаются выяснить, сможет ли приболевший Джордж Расселл выступить на Гран-при Абу-Даби. Если британец окажется не в состоянии выйти на старт, его может заменить Сергей Сироткин, сообщает Motorsport.

Расселлу разрешили принять участие в первой тренировке в Абу-Даби, но после этого его ожидает ещё одно обследование. При этом в «Уильямсе» не хотят задействовать резервного гонщика команды Николаса Латифи, который сосредоточен на выступлениях в Формуле-2.

Сообщается, что в «Уильямсе» интересовались вариантом посадить за руль Эстебана Окона, но он не прошёл процедуру подгонки сиденья, так как оказался слишком высоким. В связи с этим приоритетным кандидатом стал Сироткин, который был призовым пилотом «Уильямса» в сезоне-2018.