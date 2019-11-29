Бинотто ушёл от ответа на вопрос, как упредить столкновения Леклера и Феттеля

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не дал прямого ответа на вопрос, как свести к минимуму вероятность ещё одной аварии с участием Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.
Леклер и Феттель столкнулись на Гран-при Бразилии в ходе борьбы за четвёртую позицию в гонке за несколько кругов до финиша и оставили «Феррари» без очков на этапе.
Бинотто спросили, какие внутрикомандые правила ввели в «Феррари» для гонщиков, если уж позволили им бороться друг с другом.
«Нет ответа. Они оба очень хорошие гонщики. Они точно знают, как надо действовать.
То, что произошло, — несчастный случай. Такого больше не повторится», — приводит слова Бинотто журналист Эндрю Бенсон в своём «твиттере».
В первой тренировке Гран-при Абу-Даби Феттель показал пятое время, а в конце сессии разбил машину, Леклер стал седьмым.
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