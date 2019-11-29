Квят: «Хонде» нужен 1 шаг, чтобы на равных сражаться с «Феррари» и «Мерседесом»

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», перед Гран-при Абу-Даби, заключительным этапом сезона, оценил прогресс мотористов «Хонды». По словам пилота, «Хонде» не хватает совсем чуть-чуть, чтобы выйти на уровень «Феррари» и «Мерседеса».

На Гран-при Бразилии первые два места заняли гонщики, пилотирующие машины, оснащённые моторами «Хонды», а именно Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Пьер Гасли, напарник Квята.

«У нас хорошее предчувствие. Постепенно мы приближаемся к «Феррари» и «Мерседесу» (по уровню мощности. — Прим. «Чемпионата»). Нужен лишь один последний шаг, и тогда мы сможем сражаться с ними на равных», — приводит слова Квята GrandPX.news.

За один этап до окончания сезона-2019 Квят, на счету которого 35 очков, занимает 14-е место в личном зачёте.

Квят вспомнил, как стал чемпионом GP3 в Абу-Даби в 2013-м