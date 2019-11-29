Хюлькенберг признался, что его печалит просмотр повтора ГП Бразилии — 2012
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг признался, что при просмотре Гран-при Бразилии его разбирают горестные чувства. Напомним, тогда немец, выступая в составе «Форс Индия», имел реальный шанс на победу.
«На минувшей неделе мне, словно по иронии, попался повтор гонки Гран-при Бразилии 2012 года. Тогда я лидировал. Смотрел на это, и моё сердце обливалось кровью. До появления сейфти-кара я отрывался от соперников на 50 секунд… Это была особенная гонка, особенный день для очень молодого Халка. Поменяла бы та победа ход моей карьеры? Возможно, но говорить что-то наверняка сложно», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.
Напомним, в следующем сезоне Хюлькенберг не будет выступать в Формуле-1. Его место в «Рено» займёт Эстебан Окон.
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