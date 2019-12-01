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Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят — девятый

Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят — девятый
Авто / Формула-1 0

На автодроме в «Яс Марина» завершилась гонка заключительного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Абу-Даби. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, несмотря на старт с 13-й позиции, за счёт тактики с долгим первым отрезком финишировал девятым, его напарник Пьер Гасли сломал переднее крыло на первом круге гонки и смог финишировать только 18-м.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 55 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.7
3. Шарль Леклер («Феррари») +43.4
4. Валттери Боттас («Мерседес») +44.3
5. Себастьян Феттель («Феррари») +64.3
6. Александер Албон («Ред Булл») +69.2
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
8. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг
11. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
17. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг
18. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга
19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.

Формула-1 2019. Этап 21, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (55 кругов, 305.355 км)
01 декабря 2019, воскресенье. 16:10 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:34:05.715
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+16.772
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+43.435
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