Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят — девятый

На автодроме в «Яс Марина» завершилась гонка заключительного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Абу-Даби. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».



Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, несмотря на старт с 13-й позиции, за счёт тактики с долгим первым отрезком финишировал девятым, его напарник Пьер Гасли сломал переднее крыло на первом круге гонки и смог финишировать только 18-м.



Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 55 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.7

3. Шарль Леклер («Феррари») +43.4

4. Валттери Боттас («Мерседес») +44.3

5. Себастьян Феттель («Феррари») +64.3

6. Александер Албон («Ред Булл») +69.2

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

8. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг

11. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

17. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг

18. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга

19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.