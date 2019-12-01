Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят — девятый

На автодроме в «Яс Марина» завершилась гонка заключительного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Абу-Даби. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, несмотря на старт с 13-й позиции, за счёт тактики с долгим первым отрезком финишировал девятым, его напарник Пьер Гасли сломал переднее крыло на первом круге гонки и смог финишировать только 18-м.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 55 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.7
3. Шарль Леклер («Феррари») +43.4
4. Валттери Боттас («Мерседес») +44.3
5. Себастьян Феттель («Феррари») +64.3
6. Александер Албон («Ред Булл») +69.2
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
8. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг
11. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
17. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг
18. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга
19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.
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