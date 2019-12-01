Риккардо: без DRS было ещё скучнее. Боже, храни DRS!

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на 11-й позиции. Риккардо поделился мнением о системе DRS, которая не работала на первых кругах из-за технических проблем и была включена только на 18-м круге дистанции.



«Как было без DRS? Ещё скучнее! Не знаю, почему система не работала, но на некоторых трассах она нужна, и эта одна из них. Я считаю, что в принципе эта система полезна, особенно с теми машинами, которые у нас сейчас. Боже, храни DRS!» — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.



Ранее сообщалось, что в будущем Формула-1 может отказаться от DRS благодаря аэродинамическим изменениям, призванным облегчить обгоны в ходе гонок.