Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Риккардо: без DRS было ещё скучнее. Боже, храни DRS!

Риккардо: без DRS было ещё скучнее. Боже, храни DRS!
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на 11-й позиции. Риккардо поделился мнением о системе DRS, которая не работала на первых кругах из-за технических проблем и была включена только на 18-м круге дистанции.

«Как было без DRS? Ещё скучнее! Не знаю, почему система не работала, но на некоторых трассах она нужна, и эта одна из них. Я считаю, что в принципе эта система полезна, особенно с теми машинами, которые у нас сейчас. Боже, храни DRS!» — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Ранее сообщалось, что в будущем Формула-1 может отказаться от DRS благодаря аэродинамическим изменениям, призванным облегчить обгоны в ходе гонок.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019