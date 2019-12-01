Хюлькенберг считает, что финиша в очках его лишил штраф Боттаса

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг объяснил, почему не сумел удержаться в очковой зоне и финишировал в гонке Гран-при Абу-Даби 12-м.



«Гонка могла бы оказаться очень хорошей. Если бы Боттас не обогнал меня слишком рано… Мы потеряли две секунды. Именно этих двух секунд не хватило, чтобы оказаться впереди Ландо после моего пит-стопа. Если бы у меня была эта позиция и чистый воздух, я бы смог оторваться, используя отличную стратегию с „софтом“ и „медиумом“. Длинный отрезок на „софте“ окупился бы. Но, к сожалению, это оказалось невозможно. В итоге я на 40 кругов оказался в грязном воздухе, это просто сжирало шины.



Карлос и Даниэль атаковали сзади, так что не было времени расслабиться и поберечь покрышки. В итоге это сыграло свою роль, шины деградировали. Когда Сайнс обогнал меня, я пытался отыграться, но довольно агрессивно срезал трассу в 13-м повороте, меня почти развернуло после жёсткой атаки бордюра — я почти потерял машину — в этот момент вперёд просочился Даниэль. Если бы Боттаса не было, если бы он не стартовал позади, я бы, вероятно, оказался впереди Ландо и набрал бы шесть очков. Но это просто гонки, это жизнь», — приводит слова Хюлькенберга RaceFans.