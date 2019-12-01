Эггинтон: Квят завершил сезон на высоте

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Абу-Даби и сезона-2019 Формулы-1 для своей команды.



“Сегодня в гонке Пьеру не повезло: его первое антикрыло отлетело в результате инцидента в первом повороте, что по сути завершило его гонку. Даниил сохранял хладнокровие и был в эпицентре борьбы в середине пелотона в конце гонки после невероятно сильного первого отрезка. Он набрал очки и завершил сезон на высоте.



Если смотреть на весь сезон, то, думаю, мы можем быть очень довольны прогрессом команды в невероятно плотной борьбе в середине пелотона. STR14 показывала себя конкурентоспособной практически весь год и хорошо реагировала на развитие во время чемпионата. Пусть всегда есть пространство для улучшения, каждый в Фаэнце и Бистере должен быть доволен своей ролью в этом движении вперёд. Шестое место в Кубке конструкторов — абсолютно заслуженный результат и база, от которой мы будем отталкиваться в 2020-м", — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».