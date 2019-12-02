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Феттель: у меня была пара ошибок, которые я не должен был допускать

Феттель: у меня была пара ошибок, которые я не должен был допускать
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги сезона-2019, отметив, что допустил несколько ненужных ошибок.

«Я мог бы выступить лучше, так что я смотрю на себя и обращаю внимание на те моменты, которые стоит исправить. У меня была пара ошибок, которые я не должен был допускать. Все кроется в деталях. не не нужно менять стиль пилотирования — я знаю, как водить. Я не думаю, что всё было очень плохо, но случилось несколько мелких событий, которые привели не к лучшему исходу, но я в первую очередь слежу за собой и я знаю, что могу добиться большего.

Это моя цель на следующий сезон — сделать шаг вперёд и, надеюсь, что мы получим более сильный болид для борьбы с «Мерседесом» за первые места», — приводит слова Себастьяна Феттеля BBC.

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