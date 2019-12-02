Вольф оценил шансы Хэмилтона остаться в «Мерседесе» в 2021-м

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о шансах шестикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона остаться в команде в 2021 году. Действующее соглашение гонщика с коллективом рассчитано до сезона-2020 включительно.

«Я бы сказал, что шансы составляют 75%. В январе-феврале мы попытаемся назначить дату, чтобы обсудить соглашение. Я по-прежнему надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Но я не полностью это контролирую.

Когда Льюис ушёл из «Макларена» в «Мерседес», все говорили, что он ошибается. Но он доказал неправоту критиков. Поэтому и я не хочу совершать такую же ошибку, недооценивая потенциал «Феррари», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.