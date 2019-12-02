Видео о победе Чивчяна в финале Международного кубка по дрифту
Международная автомобильная федерация (FIA) представила видеозапись по итогам третьего в истории Международного кубка по дрифту, который в минувший уик-энд прошёл в Японии. На трассе «Цукуба» состязались дрифтеры в рамках FIA Intercontinental Drifting Cup. Сильнейшим второй год подряд стал действующий трёхкратный чемпион RDS и действующий победитель FIA IDC Георгий Чивчян.
Напомним, что второе место в прошедшем кубке занял японец Хидеюки Фудзино, которого подвела техника, а третьим оказался шотландец Эндрю Грей. Триумф россиянина в 2018 и 2019 годах сделал его первым и единственным двукратным чемпионом в истории FIA Intercontinental Drifting Cup.
Посмотреть видео можно на канале FIA в YouTube.
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