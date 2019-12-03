Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бинотто: мы использовали обычную процедуру проверки количества топлива

Бинотто: мы использовали обычную процедуру проверки количества топлива
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал разницу в измерениях данных о количестве топлива в баках на болиде Шарля Леклера.

«Нас проверяли в нынешнем сезоне не менее десяти раз. И никогда не было претензий. Наши измерения были верными и только в одном нашли несоответствие.

Была разница в измерениях. Мы считаем, что у нас было всё верно, но мы должны выяснить, почему возникло несоответствие. Мы следовали нашим обычным процедурам», — приводит слова Маттиа Бинотто GrandPX.

Напомним, на машине Леклера ещё до старта гонки была обнаружена серьёзная разница между данными о количестве топлива, заявленными командой, и его реальным количеством. Разница в показаниях составила 4,88 кг.

Монегаска не стали лишать третьего места в Абу-Даби за нарушение, а вот «Феррари» оштрафовали на € 50 тыс.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019