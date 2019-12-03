Бинотто: мы использовали обычную процедуру проверки количества топлива

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал разницу в измерениях данных о количестве топлива в баках на болиде Шарля Леклера.



«Нас проверяли в нынешнем сезоне не менее десяти раз. И никогда не было претензий. Наши измерения были верными и только в одном нашли несоответствие.



Была разница в измерениях. Мы считаем, что у нас было всё верно, но мы должны выяснить, почему возникло несоответствие. Мы следовали нашим обычным процедурам», — приводит слова Маттиа Бинотто GrandPX.



Напомним, на машине Леклера ещё до старта гонки была обнаружена серьёзная разница между данными о количестве топлива, заявленными командой, и его реальным количеством. Разница в показаниях составила 4,88 кг.



Монегаска не стали лишать третьего места в Абу-Даби за нарушение, а вот «Феррари» оштрафовали на € 50 тыс.



