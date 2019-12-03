Сайнсу после обгона Хюлькенберга показалось, что он стал чемпионом

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс рассказал об ощущениях, испытанных после обгона Нико Хюлькенберга («Рено») на последнем круге Гран-при Абу-Даби. Совершив обгон, Сайнс поднялся на 10-е место в гонке, заработал одно очко и благодаря этому вышел на 6-е место в личном зачёте.
«Это был самый захватывающий финальный круг в моей практике. У меня возникло чувство, что решается судьба титула!
Я достаточно близко подобрался к Нико, чтобы обогнать его в девятом повороте. Но я отказался от этого и решил попытаться обогнать его в 11-м повороте. Но из 10-го поворота я вышел не так, как мне хотелось, и потому оказался чуть дальше, чем хотелось бы.
Я увидел брешь на внутренней траектории, но она была очень маленькой. Но, как и в случае с обгоном Серхио Переса, я сказал себе: так, если это сработало с ним, надо попытаться проделать это с Нико. Я обогнал его и удержался впереди», — цитирует Сайнса Autosport.
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