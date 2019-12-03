Вольф рассказал, благодаря чему «Мерседес» может остаться в Ф-1 на «многие годы»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф вновь коснулся вопроса о продолжении выступлений команды в Формуле-1 после 2020 года. По его словам, существует вариант, при котором «Мерседес» останется в Ф-1 ещё на много лет.

«Мы верим, что Формула-1 и автоспорт в целом — часть ДНК нашего бренда. Первая машина «Мерседеса» была гоночной. Думаю, нам необходимо повысить эффективность работы, убедиться в правильности экономической модели и сократить уровень инвестиций со стороны «Даймлера» в наш проект. Если мы сумеем достигнуть всего этого, то останемся в Формуле-1 ещё на многие годы», — приводит слова функционера GrandPX.news.

Не так давно Тото Вольф заявил, что «Мерседес», вероятнее всего, останется в чемпионате и после 2020 года, но подтвердить это официально он не смог.