Тиктум и Гелаэл выступят за «ДАМС» в Ф-2, Мазепин проведёт тесты с «Карлином»
Пресс-служба Формулы-2 опубликовала заявочный лист тестов серии в Абу-Даби, которые пройдут с 5 по 7 декабря 2019 года. Всего в тестах примут участие 20 пилотов.
Среди участников предстоящих тестов будет три россиянина — Никита Мазепин выступит в составе «Карлина», Роберт Шварцман — в паре с Миком Шумахером в составе «Према», а Артём Маркелов — в составе команды HWA.
Кроме этого стало известно, кто будет защищать цвета команды «ДАМС» в следующем сезоне. В составе команды будут выступать бывший гонщик «Према» и бывший напарник Мика Шумахера Шон Гелаэль и бывший пилот молодёжной программы «Ред Булл» Дэн Тиктум.
Примечательно, что на тестах выступит и Махавир Рагунатан, получивший сразу две дисквалификации за прошлый сезон.
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