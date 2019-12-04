Тиктум и Гелаэл выступят за «ДАМС» в Ф-2, Мазепин проведёт тесты с «Карлином»

Пресс-служба Формулы-2 опубликовала заявочный лист тестов серии в Абу-Даби, которые пройдут с 5 по 7 декабря 2019 года. Всего в тестах примут участие 20 пилотов.



Среди участников предстоящих тестов будет три россиянина — Никита Мазепин выступит в составе «Карлина», Роберт Шварцман — в паре с Миком Шумахером в составе «Према», а Артём Маркелов — в составе команды HWA.



Кроме этого стало известно, кто будет защищать цвета команды «ДАМС» в следующем сезоне. В составе команды будут выступать бывший гонщик «Према» и бывший напарник Мика Шумахера Шон Гелаэль и бывший пилот молодёжной программы «Ред Булл» Дэн Тиктум.



Примечательно, что на тестах выступит и Махавир Рагунатан, получивший сразу две дисквалификации за прошлый сезон.