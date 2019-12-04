Источник: Мазепин-старший получит собственную команду в Формуле-2

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези рассказал в интервью французскому Canal+, что команда Hitech GP, принадлежащая российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину в следующем сезоне примет участие в чемпионате Формулы-2. Пилотами команды, по словам Алези, станут российский гонщик Никита Мазепин и бразилец Сержио Сетте Камара.



В 2004 году команда Hitech уже принимала участие в гонках GP2 — предшественницы Формулы-2 под названием Piquet Spoerts. В настоящее время команда представлена в Формуле-3, азиатской Формуле-3 и женской W Series.



Никита Мазепин в прошлом сезоне выступал в составе команды Формулы-2 ART Grand Prix и закончил сезон на 18-м месте. Сержио Сетте Камара закончил чемпионат на четвёртой позиции в личном зачёте.

На предстоящих тестах в Абу-Даби Мазепин будет пилотировать болид Carlin, а Сетте Камара не примет участия в тестах.