В Liberty Media хотят, чтобы правила Ф-1 стали проще и понятнее для болельщиков

Руководитель Liberty Media Чейз Кэри заявил, что был бы рад упрощению правил Формулы-1. По мнению Кэри, болельщикам сложно следить и понимать серию из-за 100-страничных регламентов.



«У нас слишком много сложных правил и штрафов. У нас есть регламент объёмом в 100 страниц. Нам нужно привести наш бизнес в такую позицию, в которой за серией было бы гораздо проще следить, чтобы она стала более простой и фанаты могли понимать её.



Формула-1 всегда останется сложным техническим видом спорта, который представляет собой сочетание спортивных соревнований и гонки технологий, но нам нужно сделать его таким, чтобы он соответствовал требованиям фанатов, был тем, тчо они хотят видеть и чтобы он заряжал болельщиков энергией и был им интересен», — приводит слова Чейза Кэри Independent.