Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В Liberty Media хотят, чтобы правила Ф-1 стали проще и понятнее для болельщиков

В Liberty Media хотят, чтобы правила Ф-1 стали проще и понятнее для болельщиков
Авто / Формула-1 0

Руководитель Liberty Media Чейз Кэри заявил, что был бы рад упрощению правил Формулы-1. По мнению Кэри, болельщикам сложно следить и понимать серию из-за 100-страничных регламентов.

«У нас слишком много сложных правил и штрафов. У нас есть регламент объёмом в 100 страниц. Нам нужно привести наш бизнес в такую позицию, в которой за серией было бы гораздо проще следить, чтобы она стала более простой и фанаты могли понимать её.

Формула-1 всегда останется сложным техническим видом спорта, который представляет собой сочетание спортивных соревнований и гонки технологий, но нам нужно сделать его таким, чтобы он соответствовал требованиям фанатов, был тем, тчо они хотят видеть и чтобы он заряжал болельщиков энергией и был им интересен», — приводит слова Чейза Кэри Independent.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019