«Мерседес» хотел бы увеличить долю своих призовых в Формуле-1 до 32 процентов

Президента «Даймлера» Ола Каллениуса не устраивает текущее положение вещей с распределением денег среди команд, участвующих в чемпионате Формулы-1, сообщает Motorsport.



По информации источника, «Феррари», несмотря на отсутствие чемпионских титулов с 2007 года получает 38 процентов от призовых денег, в то время, как «Мерседес», завоевавший все титулы с 2014 года, получает только 26 процентов.



Сообщается, Ола Калленсиус считает справедливым получение 32 процентов призовых. Таким образом, если в руководстве Формулы-1 удовлетворят желания «Мерседеса», то на две ведущие команды чемпионата будет приходиться 70 процентов призовых.



Стоит отметить, что по оценкам экспертов «Даймлер» вложил $ 40 млн в команду в 2019 году, в то время, как в 2018-м году концерн инвестировал $311 млн в команду.