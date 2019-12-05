Хорнер поблагодарил ФИА за внимание к мотору «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поблагодарил Международную автомобильную федерацию за подход в отношении моторов Формулы-1. В ходе сезона-2019 ФИА выпустила несколько технических директив касаемо работы двигателей, которые, как считается, негативным образом сказались на конкурентоспособности «Феррари».

«Они действительно делают всё, чтобы убедиться, что отслеживаются все сложные процессы, которые происходят в двигателе. ФИА всё чаще предпринимает меры, направленные на выявление серых зон регламента.

В этом вопросе важно добиться как можно большей ясности — в свете межсезонья-2020. Надеюсь, изменения в правилах и технические директивы устранят все спорные моменты», — приводит слова Хорнера Motorsport.

В сезоне-2019 «Феррари» стала второй в Кубке конструкторов, а «Ред Булл», использующий моторы «Хонды», занял третье место.