В «Ред Булл» заявили, что не ошиблись, когда на место Гасли взяли Албона
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул, что в команде поступили правильно, когда Пьера Гасли отправили назад в «Торо Россо», а на его место вызвали Александера Албона.
Гасли начал сезон-2019 в «Ред Булл», но в команде не были довольны уровнем его выступлений, и после первой половины сезона француз отправился в «Торо Россо», где стал напарником российского гонщика Даниила Квята.
«В середине сезона мы поменяли пилотов местами — считаю, мы всё правильно сделали. Алекс получил место и на следующий сезон, и мы готовимся к зиме на фоне многообещающего результата в Абу-Даби», — приводит слова Хорнера GPToday.
На Гран-при Абу-Даби другой гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место, уступив только Льюису Хэмилтону («Мерседес»).
Хорнер поблагодарил ФИА за внимание к мотору «Феррари»
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