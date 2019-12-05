В «Ред Булл» заявили, что не ошиблись, когда на место Гасли взяли Албона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул, что в команде поступили правильно, когда Пьера Гасли отправили назад в «Торо Россо», а на его место вызвали Александера Албона.

Гасли начал сезон-2019 в «Ред Булл», но в команде не были довольны уровнем его выступлений, и после первой половины сезона француз отправился в «Торо Россо», где стал напарником российского гонщика Даниила Квята.

«В середине сезона мы поменяли пилотов местами — считаю, мы всё правильно сделали. Алекс получил место и на следующий сезон, и мы готовимся к зиме на фоне многообещающего результата в Абу-Даби», — приводит слова Хорнера GPToday.

На Гран-при Абу-Даби другой гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место, уступив только Льюису Хэмилтону («Мерседес»).