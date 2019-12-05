Командам Формулы-1 увеличили количество доступных MGU-K на сезон
В Международной автомобильной федерации отреагировали на расширение календаря Формулы-1 до 22 этапов и ввели послабления в технический регламент, где речь идёт об особенностях использования силовых установок. В ходе сезона-2020 на каждой машине можно использовать не два, как было в 2019 году, а три кинетических мотор-генератора без потери позиций на стартовой решётке.
В остальном регламент в этой части остался без изменений. Каждый гонщик в ходе сезона может использовать максимум три двигателя внутреннего сгорания, три турбины, три тепловых мотор-генератора, две батареи и два комплекта управляющей электроники без потери позиций на стартовой решётке.
Гран-при Австралии, первый этап сезона-2020, пройдёт с 13 по 15 марта.
ФИА объявила об изменениях в правилах Формулы-1
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